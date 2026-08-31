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Газета.ру

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Политик Филиппо: исландцы на референдуме дали пощечину фон дер Ляйен и Макрону

Политик Филиппо: исландцы на референдуме дали пощечину фон дер Ляйен и Макрону

Отказ Исландии возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу по результатам референдума стал пощечиной главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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