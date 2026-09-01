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Царьград

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Telegram-канал «Mash на Мойке»: сбой стоил питерцу 3 тысячи рублей

Telegram-канал «Mash на Мойке»: сбой стоил питерцу 3 тысячи рублей

Русский водитель из Санкт-Петербурга 12 августа получил штраф 3 тысячи рублей за минутный интернет-сбой, который помешал оплатить парковку.

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