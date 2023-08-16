Минздрав составил список самых опасных дорог Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился с данными медицинских организаций о количестве ДТП за последние четыре года Наибольшее количество аварий происходит на участке между городами Сегежа и Петрозаводск, а также на трассе А-121.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился с данными медицинских организаций о количестве ДТП за последние четыре года Наибольшее количество аварий происходит на участке между городами Сегежа и Петрозаводск, а также на трассе А-121.
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