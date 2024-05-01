Ghost of Tsushima получила обновление в честь скорого выхода на ПК Разработчик Sucker Pu...

Ghost of Tsushima получила обновление в честь скорого выхода на ПКРазработчик Sucker Punch Productions сегодня неожиданно выпустил новое обновление для Ghost of Tsushima для PlayStation 5 и PlayStation 4 за более чем два года с предыдущего.
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