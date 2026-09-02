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Россияне увеличили заказы фастфуда на 60%

Россияне увеличили заказы фастфуда на 60%

Для многих быстрая еда перестала быть редким перекусом и превратилась в привычную часть недели С января по июль 2026 года в России среднее количество заказов фастфуда на одного активного пользователя возросло на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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