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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Соболева о его уходе из «Спартака»: «Не нравится, что расстаются так некрасиво. Везде выставляют, что Саша такой плохой. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы» 

Первый тренер Соболева о его уходе из «Спартака»: «Не нравится, что расстаются так некрасиво. Везде выставляют, что Саша такой плохой. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы» 

На днях Соболев был отстранен от тренировок с красно-белыми. «Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво.

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