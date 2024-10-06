В Архангельске пройдет Суперкубок России по хоккею с мячом

«Водник» на своем льду примет действующего чемпиона и обладателя кубка страны кемеровский «Кузбасс». Матч с участием сильнейших клубов России состоится в воскресенье, 5 января 2025 года, на стадионе «Труд».
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