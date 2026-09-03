ЕР обогнала все партии по размеру избирательного фонда на выборах в думу ХМАО

«Единая Россия» по итогам августа вышла на первое место по объему средств в избирательном фонде на выборах в думу ХМАО, обогнав «Новых людей», которые лидировали по итогам первой половины месяца.
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