Политолог назвал безрассудной ядерную доктрину до начала СВО

Караганов: поводом для применения ЯО должны быть удары по территории России Ядерная доктрина России до начала специальной военной операции (СВО) была безрассудной, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.