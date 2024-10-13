Политолог назвал безрассудной ядерную доктрину до начала СВО

Караганов: поводом для применения ЯО должны быть удары по территории России Ядерная доктрина России до начала специальной военной операции (СВО) была безрассудной, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
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