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Мощная атака на Севастополь кассетными ракетами: одна из частей оказалась на крыше дома

Мощная атака на Севастополь кассетными ракетами: одна из частей оказалась на крыше дома

Губернатор Развозжаев отмечает, что после обследования одного из зданий на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома рухнула не часть беспилотного летательного аппарата, а фугасная часть сбитой ракеты ATACMS.

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