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Властям ХМАО придется заново провести конкурс на подсветку моста «Звезда Оби» за 550 млн рублей

Властям ХМАО придется заново провести конкурс на подсветку моста «Звезда Оби» за 550 млн рублей

Властям Ханты-Мансийского автономного округа предстоит повторно провести открытый конкурс на архитектурно-художественную подсветку моста «Звезда Оби» в районе Сургута.

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