Новый принцип работы БПЛА: как вес и форма повлияют на запуск дрона на дальние позиции врага

На вооружение ВС РФ приняты новые БПЛА «Стрела», способные поражать объекты ВСУ на передовой. Разработчики утверждают, что усовершенствования дрона дают ему возможность преодолеть системы радиоэлектронной борьбы противника.
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