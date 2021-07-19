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Российский рынок акций начал неделю падением на 0,8-1%

Российский рынок акций начал неделю падением на 0,8-1%

Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник ощутимым снижением основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,8% к закрытию предыдущей сессии и оказался на отметке 3740,05 пункта, а долларовый индекс РТС упал к этому времени на 1,06% до 1586,07 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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