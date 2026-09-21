Игра, которая кончается крахом: «Игрок» в Малом театре

В репертуаре Малого театра (Большая сцена на Ордынке) появился новый спектакль «Игрок» по роману Федора Михайловича Достоевского и стал первой премьерой 271-го сезона.
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