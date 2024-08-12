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Закрытие Олимпиады обернулось новым позором Парижа. Макрон освистан

Закрытие Олимпиады обернулось новым позором Парижа. Макрон освистан

Yohei Osada/AFLO/Globallookpress Самая скандальная в истории Олимпиада наконец закончилась. Но, конечно же, всё не могло пройти спокойно, и церемония обернулась новым позором Парижа.

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