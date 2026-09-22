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Аргументы недели

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DM: в Канаде 83-летнюю пациентку дома престарелых умертвили без ее согласия

DM: в Канаде 83-летнюю пациентку дома престарелых умертвили без ее согласия

Бабушку из дома престарелых умертвили без ее согласия в рамках «системы помощи умирающим» в Канаде, пишет Daily Mail.

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