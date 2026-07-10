Бойцы «Азова»* открыли заградительный огонь по мобилизованным в Сумской области

В районе села Турья Сумской области произошли боестолкновения между бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов*», мобилизованными военнослужащими 119-й отдельной бригады территориальной обороны и подразделениями Национальной гвардии Украины.
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