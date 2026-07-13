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Царьград

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"Раньше такого не было": Началась морская блокада Украины. Грэма* убил "Искандер"?

"Раньше такого не было": Началась морская блокада Украины. Грэма* убил "Искандер"?

По Одессе принято важное решение. После смерти Линдси Грэма* слишком много вопросов. Враг планирует новую "Паутину"?Русская армия уже сутки уничтожает прибрежные объекты противника по всей линии Черного моря от Румынии до Херсонской области.

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Комментарии
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Г
Ганимед
Странно. Грем* один мотался по заводам без Зели? Если его настиг Искандер, то и Зеля должен был прижмуриться.
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4 н.