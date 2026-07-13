По Одессе принято важное решение. После смерти Линдси Грэма* слишком много вопросов. Враг планирует новую "Паутину"?Русская армия уже сутки уничтожает прибрежные объекты противника по всей линии Черного моря от Румынии до Херсонской области.
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