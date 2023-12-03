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Конгрессмен заявил, что США сделают ставку на беспилотные корабли

Конгрессмен заявил, что США сделают ставку на беспилотные корабли

Член палаты представителей конгресса США Кен Кэлверт (республиканец от штата Калифорния) заявил, что США сделают ставку на беспилотные корабли, пытаясь наверстать упущенное в противостоянии китайскому флоту.

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