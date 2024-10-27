ТУАД закрыл проезд Медведское – Листвянский для большегрузов с 27 октября

«По вопросу проезда по дороге Медведское - Листвянский Черепановского района сообщаем, что сегодня ночью принято решение о закрытии проезда по дороге большегрузного транспорта», - пишет ГКУ НСО ТУАД в своем ТГ-канале.
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