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Нижегородская правда

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Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за июнь

Опубликована информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии АО «Волгаэнергосбыт» по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения (пункт 45 «г» ПП РФ №24 от 21.

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