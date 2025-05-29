Context получает 11 миллионов долларов на создание офисного пакета на базе искусственного интеллекта

Context, стартап, создающий офисный пакет на базе искусственного интеллекта, в среду объявил о привлечении $11 млн в рамках посевного раунда под руководством Lux Capital при участии Qualcomm Ventures и General Catalyst.
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