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Context получает 11 миллионов долларов на создание офисного пакета на базе искусственного интеллекта

Context получает 11 миллионов долларов на создание офисного пакета на базе искусственного интеллекта

Context, стартап, создающий офисный пакет на базе искусственного интеллекта, в среду объявил о привлечении $11 млн в рамках посевного раунда под руководством Lux Capital при участии Qualcomm Ventures и General Catalyst.

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