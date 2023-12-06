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Чечевичная похлебка со свиными колбасками

Чечевичная похлебка со свиными колбасками

Получается очень вкусное согревающее блюдо, которое отлично подходит для прохладных осенних дней. Ингредиенты: Колбаски - 500 г Чечевица - 300 г Вода - 1 л Бульон - 1 л Лук репчатый - 300 г Морковь - 150 г Перец сладкий - 150 г Масло растительное - 20 мл Соль, лавровый лист, перец - по вкусу Для колбасок: Свиной фарш - 1 кг Соль - 15 г Перец чёрный - 3 г Перец красный жгучий - 1 г Чеснок - 10 г Приготовление: Готовим колбаски.

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Комментарии
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S
Sema
Чечевица – растение которое возделывают с давних времен и которое посей день растет в Египте, Израиле, а так - же в других странах. Из семян чечевицы, богатых белками и углеводами, сегодня, как и в прошлом, готовят супы. Эта культура известна ещё с Библейских времен: «Тогда Иаков дал Иса́ву хлеба и чечевичной похлёбки. Он поел и попил, а затем встал и ушёл. Так Иса́в пренебрёг правом первородства» (Бытие 25:34).
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