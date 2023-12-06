Чечевичная похлебка со свиными колбасками

S

Sema

Чечевица – растение которое возделывают с давних времен и которое посей день растет в Египте, Израиле, а так - же в других странах. Из семян чечевицы, богатых белками и углеводами, сегодня, как и в прошлом, готовят супы. Эта культура известна ещё с Библейских времен: «Тогда Иаков дал Иса́ву хлеба и чечевичной похлёбки. Он поел и попил, а затем встал и ушёл. Так Иса́в пренебрёг правом первородства» (Бытие 25:34).