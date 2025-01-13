Counterpoint: мировой рынок смартфонов вернулся к росту после двухлетнего спада Мировой рынок смартфонов продемонстрировал уверенный рост в 2024 году, что стало долгожданным возвращением к положительной динамике после двух лет спада.
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