Сергей Лавров в декабре посетит страну Евросоюза впервые с начала СВО

Принимающая сторона должна будет обеспечить возможность работы всем государствам Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в декабре собирается посетить Мальту для участия во встрече совета министров иностранных дел ОБСЕ, это будет его первая поездка в страну ЕС с момента начала специальной военной операции на Украине, сообщает газета «Ведомости».
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