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Билич о 0:7: «На тренировках все выглядело хорошо, трудно было ожидать такое. Хорватия не могла сравниться с Англией ни в чем – ни в агрессии, ни в технике, ни в физике»

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич высказался о поражении от сборной Англии в 3-м туре Лиги наций (0:7).

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