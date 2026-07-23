Кая Каллас анонсировала масштабное расширение санкций ЕС против РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз пополнит список санкционных мер против России 218 позициями, что станет крупнейшим расширением ограничительных мер за последние четыре года.
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