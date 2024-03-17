РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Испугался?Пресс-секретарь Г...
  • Анастасия Гончарова
    ссыкло как и весь гнилой запад!!!!😡Пресс-секретарь Г...
  • Иван Иванов
    Да какие поздравления.Для них настают черные денёчки.А как хотелось бы своего,карманного президента вроде миши горбач...Пресс-секретарь Г...

Президент Макрон призвал прекратить огонь на ОИ, Захарова предложила ему перестать поставлять оружие

Президент Макрон призвал прекратить огонь на ОИ, Захарова предложила ему перестать поставлять оружие

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова ответила на предложение «петуха мира» Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады, призывом прекратить поставлять вооружение террористам в Киеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх