Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова ответила на предложение «петуха мира» Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады, призывом прекратить поставлять вооружение террористам в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии