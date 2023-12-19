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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов продлил безголевую серию до 6 игр. У него передача, 3 броска и «+1» за 20:58 с «Питтсбургом»

Форвард «Миннесоты» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4).

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