Сегодня мы поговорим о событии, обещающем стать переломной точкой новейшей истории. Средства массовой информации разразились нокаутирующей сенсацией — Саудовская Аравия не будет продлевать двустороннее соглашение с США, в рамках которого вся торговля арабской нефтью в обязательном порядке производилась в долларах Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Чтобы понять механику грядущих тектонических сдвигов в мировой экономике, придется хотя бы конспективно освежить историческую память.
Гегемония США завершена – теперь официально
Комментарии
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Федор Родников
Не спешите их "хоронить",англо-саксы и сионисты способны на всякую мерзость вплоть до ядерной катастрофы лишь бы снова оказаться в лидерах.
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10 час.
Владимир Байден
Доллар рано хороните. Он конечно не навсегда. Думаю еще минимум лет 10 - 15 попьет крови всему миру. Будет еще и по 200 рэ возможно какое то время. Но главное что тенденциям на отказ от него в мире потихоньку начинает двигаться... Это факт.
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7 час.
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