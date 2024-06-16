Гегемония США завершена – теперь официально

Не спешите их "хоронить",англо-саксы и сионисты способны на всякую мерзость вплоть до ядерной катастрофы лишь бы снова оказаться в лидерах.

Владимир Байден

Доллар рано хороните. Он конечно не навсегда. Думаю еще минимум лет 10 - 15 попьет крови всему миру. Будет еще и по 200 рэ возможно какое то время. Но главное что тенденциям на отказ от него в мире потихоньку начинает двигаться... Это факт.