Призовые Хорватии и Марокко за третье и четвертое место на чемпионате мира Катара

Сборная Хорватия со счетом 2:1 одержала уверенную победу над африканской сборной Марокко, но на сколько сильно отличаются гонорары третьего от четвертого места на чемпионате мира в Катаре? Команды вышли на бой за третье почетное место разочарованными после поражения от Аргентины и Франции в полуфинале, однакоГол в ворота сборной Марокко от сборной Хорватии на турнире за третье место Золотова АнастасияСборная Хорватия со счетом 2:1 одержала уверенную победу над африканской сборной Марокко, но на сколько сильно отличаются гонорары третьего от четвертого места на чемпионате мира в Катаре? Команды вышли на бой за третье почетное место разочарованными после поражения от Аргентины и Франции в полуфинале, однако показали один из лучших матчей этого мундиаля.