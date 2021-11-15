По ходу у диаспоры уже очень много власти. Пора приземлить понаехавших

Увы нет. В гетто какую-то общность населения превращает власть. Как гитлеровцы евреев. А там. где диаспоры представляют силу (примеров много), в гетто превращают русских. И не дай бог посеять национальную рознь! Тогда по всей строгости...

Все диаспоры превратить в гетто! Если они любят кучкаваться - пожалуйста. И налоги с них, и налоги с них...

Диаспоры это строго националистические формирования со своими законами и национальным менталитетом где идёт формирование национального самосознания это, как в России церковь государство в государстве и этих националистических образований есть со всех бывших республик а теперь ко всем один вопрос кому это выгодно ФСБ чтоб держать все под своим контролем или главе, вождю, мулле, и т.д. националистического образования про какую ассимиляцию ведут идет речь или они к нам или мы уже к ним будем ассимилироваться?

Александр Петров

Silver Kont Пора уже проводить чистки в областных администрациях и выкидывать оттуда чуркобесов; губернаторов, их туда пристроивших, отправлять в отставку по недоверию...

Давно живу и многое повидал где появляется один азиат и там приживаетсяЮ через пол года год их там уже десятки сотнями насчитываются стараются пролезть в администрацию,полицию,школы, поликлиники например в Краснодаре есть организации целиком армянские туда русских не берут уже по определению но рабсилу -узбек,таджик,киргиз та что "не хватает в России рабочих рук"возьмут с удовольствием 70 лет кормил их русский человек и когда отделились от нас(мы же их объедали)они приехали в Россию чтобы мы их тут снова объедали.. за 70 лет они не ассимилировались к русским об, какой любви и дружбе с ними может идти речь!!