ВКС РФ наносит удары по Украине: в небо подняты 7 бомбардировщиков Ту-22М3

СМИ сообщают, что в воздух были подняты не менее пяти – семи бомбардировщиков Ту-22М3. СМИ сообщают, что стратегическая авиация Воздушно-космических сил РФ в ночь на 8 мая наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.
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