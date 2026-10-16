С 1 июля по 30 сентября 2026 года поезда «Таврия» впервые начали регулярно курсировать в Адлер, Анапу и Новороссийск, перевезя на этих направлениях более 368,3 тыс.
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