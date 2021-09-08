Хабиб опубликовал совместное фото с Аленичевым, Титовым, Павлюченко, Сычевым и Ширко

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместные фото с экс-футболистами сборной России по футболу Александром Ширко, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым, а также комментатором Виктором Гусевым.