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Хабиб опубликовал совместное фото с Аленичевым, Титовым, Павлюченко, Сычевым и Ширко

Хабиб опубликовал совместное фото с Аленичевым, Титовым, Павлюченко, Сычевым и Ширко

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместные фото с экс-футболистами сборной России по футболу Александром Ширко, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым, а также комментатором Виктором Гусевым.

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