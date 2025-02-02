Маск заявил, что минфин США не блокировал платежи мошенникам и террористам

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам.
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