В Миллерово прошел товарищеский матч по волейболу

В четвертой школе города Миллерово прошел товарищеский матч по волейболу среди мужских команд на переходящий «Кубок друзей» памяти Сергея Дмитриевича Макарова Спортсмены Миллеровского района и родные почтили память минутой молчания в годовщину его дня рождения.
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