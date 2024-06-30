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Как найти и использовать Ключ от молитвенной комнаты в Elden Ring Shadow of the Erdtree Клю...

Как найти и использовать Ключ от молитвенной комнаты в Elden Ring Shadow of the Erdtree Клю...

Как найти и использовать Ключ от молитвенной комнаты в Elden Ring Shadow of the ErdtreeКлюч от молитвенной комнаты (The Prayer Room Key) — ключевой предмет в дополнении Shadow of the Erdtree для Elden Ring, который используется для открытия определенной двери.

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