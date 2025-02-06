Генштаб ВС РФ сообщил об изменениях в практике ведения военных действий

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации сообщили о значительных изменениях в практике ведения боевых действий, которые были внедрены за время проведения СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии