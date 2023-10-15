Десять дней тому назад я в рубрике "Вынесено из комментариев" предлагала Вот на них бы и потренироваться!, то есть выкладывала вот такую цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".
Институт двойного гражданства вообще надо отменять
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Samarium
Двойного гражданства нре должно быть в принципе... Только существа готовые предать Россию имеют его...Нельзя выполнять свои гражданские обязанности по отношению к странам. подчас находящихся во враждебном противостоянии друг к другу......
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