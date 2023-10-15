Театр абсурда
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Театр абсурда

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Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Десять  дней тому    назад   я           в  рубрике   "Вынесено  из  комментариев"    предлагала Вот на них бы и потренироваться!,  то   есть      выкладывала  вот  такую  цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".

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Комментарии
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Samarium
Двойного гражданства нре должно быть в принципе... Только существа готовые предать Россию имеют его...Нельзя выполнять свои гражданские обязанности  по отношению к странам. подчас  находящихся во враждебном противостоянии друг к другу......
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