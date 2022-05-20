Мировое обозрение

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Россия удвоила свои доходы от поставляемого газа в Европу

Россия удвоила свои доходы от поставляемого газа в Европу

Попытки Запада отказаться от ресурса привели к лихорадке на рынке и высочайшим в истории ценам Россия восстановит в деньгах то, что потеряла в объемах, заработав рекордные доходы от продажи голубого топлива, пишет французская газета lesEchos.

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