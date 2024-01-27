В Могилеве в результате ДТП погиб ребенок Сегодня в 18:50 на пересечении улиц...

Forwarded From Милиция МогилевщиныВ Могилеве в результате ДТП погиб ребенокСегодня в 18:50 на пересечении улиц Крупской и Гришина 61-летний водитель автомобиля Acura совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.