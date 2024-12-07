НАТО откроет новый объединенный центр киберзащиты

НАТО в 2028 году планирует запустить новый объединенный центр киберзащиты. Современное ведомство Альянса будет заниматься мониторингом и отражением угроз в цифровом пространстве, заявил глава подразделения по управлению киберрисками Стефано Пьермароччи изданию Breaking Defence.
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