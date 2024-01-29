Симптомы менопаузы уменьшаются при плавании в холодной воде – Post Reproductive Health

Плавание в холодной воде значительно облегчает симптомы менопаузы. Опросив 1114 женщин, из которых 785 находятся в периоде менопаузы, исследователи обнаружили уменьшение тревожности, перепадов настроения, плохого настроения и приливов жара среди участников.
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