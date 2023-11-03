Феминистки оказались непригодными к самостоятельной жизни на необитаемом острове .

Фемки и феминистки ведут активную борьбу и пытаются уничтожить мужчин и семьи ! Отношение мужчин и женщин стало накалятся, поэтому медиа решили лишний раз проверить, кто сильнее и умнее : мужчины или женщины ! В дикой природе гендерные роли встают на свои места.
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