Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Феминистки оказались непригодными к самостоятельной жизни на необитаемом острове .

Феминистки оказались непригодными к самостоятельной жизни на необитаемом острове .

Фемки и феминистки ведут активную борьбу и пытаются уничтожить мужчин и семьи ! Отношение мужчин и женщин стало накалятся, поэтому медиа решили лишний раз проверить, кто сильнее и умнее : мужчины  или женщины !  В дикой природе гендерные роли встают на свои места.

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