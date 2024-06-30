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Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II британскими ВМС

Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II британскими ВМС

Испытания ядерной ракеты Trident II военно-морскими силами (ВМС) Британии в 2024 году завершились провалом, что указывает на серьёзные риски для безопасности страны, 30 июня сообщил журнал The New Yorker.

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