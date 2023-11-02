Меликов рассказал Путину, как будут наказаны бунтовщики в Дагестане

Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков.Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования так называемого бунта в республике, когда несколько десятков активистов пришли в аэропорт Махачкалы, чтобы проверять пассажиров - бунтовщики протестовали против прибытия в Дагестан граждан Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии