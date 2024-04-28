По гороскопу астролога Тамары Глобы на 29 апреля 2024 года знакам зодиака предстоит весьма активный день Даниил АрхаровВ астрологическом прогнозе на 29 апреля 2024 года Тамара Глоба призывает знаки зодиака к активным действиям и осуществлению задумок.