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Пятый канал

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На ВЭФ уже подписали соглашения на 487 миллиардов рублей

На ВЭФ уже подписали соглашения на 487 миллиардов рублей

Глобальные изменения торговых маршрутов — одна из главных тем, которую обсуждают эксперты и представители бизнеса в рамках Восточного экономического форума.

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