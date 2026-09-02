На ВЭФ уже подписали соглашения на 487 миллиардов рублей

Глобальные изменения торговых маршрутов — одна из главных тем, которую обсуждают эксперты и представители бизнеса в рамках Восточного экономического форума.
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