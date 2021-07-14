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Летний отдых на максимум: 5 причин посетить базу "Благодать"

Летний отдых на максимум: 5 причин посетить базу "Благодать"

Лето, солнце, пляж — это все про базу "Благодать". На территории построены четыре бассейна, есть озеро и многое другое для настоящего летнего отдыха.

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